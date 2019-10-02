اونلاين | يلا شووف Bein NOW مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر اونلاين KOOORA GOAL كول كورة رابط ماتش ليفربول sAlAH

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بث مباشر لمباراة ليفربول وسالزبورج، والتى يخوضها اليوم فريق الريدز فى تمام الساعة التاسعة مساءاً، وهى مباراته الثانية فى بطولة دورى أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فريق سالزبورج بعدما منى بهزيمة من فريق نابولى فى مباراته السابقة بنتيجة 2-0 لصالح نابولى، بينما يشترك مع ليفربول فى نفس المجموعة كل من (سالزبورج – نابولى – جينك)، وهى المجموعة التى تبدو سهلة للوهلة الأولى، ولكنها شهدت مفاجآت من فرق مثل نابولى وسالزبورج الذى فاز على جينك فى مباراته السابقة بنتيجة 6-2.

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ونستعرض معكم البث المباشر أونلاين لمباراة ليفربول وسالزبورج، بمجرد بداية المباراة، والتى تقام فى تمام الساعة 9م بتوقيت مصر، على استاد ملعب انفيلد.

تشكيل فريق ليفربول اليوم أمام سالزبورج

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يخوض ليفربول المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع : ترينت أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون

خط الوسط : جوردان هندرسون – فابينيو – جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم : محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني

مشاهدة أونلاين لمباراة ليفربول وسالزبورج “بث مباشر” على bein sport