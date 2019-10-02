اونلاين | YALLA SHOOT: يوتيوب Hd2 بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان Yalla Shoot نقل كورة ستار الاسطورة NOW GOAL NQW

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كورة لايف بث مباشر مباراة برشلونة ضد انت ميلان يلا شوت حصري yalla shoot، تأتي المجموعة السادسة في دوري الأـبطال وتضم ثلاثة من أقوي الفرق، وذلك ما يجعل مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم من أقوي اللقاءات المبكرة في دوري أبطال أوروبا، حيث يتواجد مع انتر الإيطالي والبرشا الأسباني، بوروسيا دورتموند الألماني كذلك، وهو ما يجعل مهمتهم جميعاً صعبة، وسنتعرف الآن علي موعد ماتش برشلونة والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم.

رابط مباراة برشلونة اليوم بث مباشر كورة ستار، kora live برشلونة وانتر ميلان مباشر، تعد الفرصة ما زالت سانحة أمام فرق هذه المجموعة، حيث انتهت مباريات الجولة الأولي لها بالتعادل، ويمتلك كل فريق نقطة وحيدة، علي عكس مباراة ليفربول اليوم التي يكون الليفر مطالب بالفوز بها، حيث تم هزيمته أمام الإيطالي نابولي في اللقاء الماضي.

تعتبر تلك المباراة الثالثة عشر بين الفريقين، ولم يفز خلال اللقاءات الماضية انتر ميلان سوي لقاء وحيد، بينما لاعبي البرشا تمكنوا من الفوز بستة لقاءات وتم التعادل بخمسة.

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تابع لايف مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر اليوم، رابط برشلونة وانتر ميلان كورة لايف kora live، يأتي موعد مباراة برشلونة اليوم الأربعاء 2 من أكتوبر، ويكون في المساء، حيث تم تحديد توقيت ماتش البرشا ضد انتر ميلان الإيطالي ليكون في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت العالمي غرينتش، كما سيكون في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وسيكون وقت مباراة برشلونة وانتر ميلان في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

يلا كوره بث مباشر مباراة برشلونة الآن، بينما بخصوص وقت ماتش برشلونة بتوقيت السعودية سيكون في تمام العاشرة مساءً، وبنفس التوقيت في كلاً من فلسطين، وسوريا، والعراق، ولبنان، وقطر، واليمن، كما سيكون اللقاء في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب، تابعونا عند بداية اللقاء سننقل لكم ملخص مباراة برشلونة اليوم.