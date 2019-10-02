اونلاين | يلا شووت barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر برشلونه كورة جووول SHOOT I7SRY تابع لايف ماتش البرسا LIVE

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الان مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت liverpool vs red bull salzburg كورة ستار اون لاين ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء على الهواء مباشرة من قلعة أنفليد روود معقل الريدز الساعة 2:00 بتوقيت الرياض على قناة bein sport الناقلة لجميع مباريات اليوم في أوروبا.

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مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر بدون تقطيع كورة ستار في أمسية كروية مميزة في دوري أبطال أوروبا يستقبل المستضيف ليفربول ضيفه ريد بول النمساوي على ملعبه وسط جماهيره لتحسين وضعيته في المجموعة الخامسة بعد الخسارة أمام نابولي الجولة السابقة، خاصة وأن الفريق الإنجليزي يطمح في الحفاظ على لقبه بعد نجاحه بالتتويج السادس في تاريخه على حساب توتنهام.

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ننقل لكم رابط بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورغ ريد بول النمساوي من قناة بي إن سبورتس الرياضية في نقل حي متعدد لأهم مواجهات المجموعة الخامسة مساء اليوم، ويقود النجم المصري محمد صلاح هجوم بطل أوروبا بجانب ساديو ماني وروبرتو فرمينهو خلال مباراة الفريق اليوم.

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يلا شو مباراة ليفربول بث مباشر وريد بول وسالزبورغ النمساوي كورة لايف اون لاين، بتعليق المصري علي محمد علي نتابع معكم مشاهدة مباراة ليفربول اليوم في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.