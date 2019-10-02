اونلاين | يلا شووت NOW REDS مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ بث مباشر Yalla Shoot رابط كورة ستار I7SRY ماتش ليفربول SALAH

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يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وريد بول الآن، yalla shoot كورة ستار ليفربول بث مباشر، انطلقت الجولة الثانية في مباريات دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات، ونتعرف علي موعد مباراة ليفربول اليوم مباشر أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي في ثاني لقاءات الفريقين، وستكون المباراة الليلة هامة جداً بالنسبة ليورجن كلوب، وذلك لأنه خسر أمام نابولي الإيطالي في الجولة الأولي ليصبح بالمركز الأخير، ومهمة الليفر الليلة لن تكون سهلة لأن ريد بول من أقوي الفرق وهو صاحب صدارة المجموعة الخامسة في دوري الأبطال 2020،

ينطلق كذلك مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم في ثاني جولات البطولة، وتعد هذه المباراة من أقوي مباريات اليوم والبطولة ككل حيث يلتقي عمالقة الكرة الأسبانية والإيطالية، وسيستضيف نادي برشلونة خصمه في ثاني جولات البطولة علي ملعب الكامب نو في أسبانيا، كما سيستضيف ليفر ضيفه ريد بول الليلة علي الآنفيلد.

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مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر يلا شوت حصري، kora live بث ليفربول مباشر تابع لايف، تم تحديد اللقاء في ثاني جولة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، لتكون مباراة ليفربول اليوم مساء الأربعاء الموافق 2 من أكتوبر 2019، بينما سيكون وقت ماتش ليفربول وريد بول سالزبورج في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، كما سيكون اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العراق، والسعودية، واليمن، وسوريا، والبحرين، وقطر، وفلسطين.

رابط مباراة ليفربول اليوم مباشر يلا كورة، kora star، كما يأتي توقيت مباراة الليفر ضد ريد بولي بدوري الأبطال في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وسيكون اللقاء في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والمغرب، والجزائر، تابعونا عند بداية اللقاء سننقل لكم نتيجة مباراة ليفربول وريد بول اليوم.