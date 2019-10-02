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حكيمي يحقق الفوز لدورتموند على سلافيا براج

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استطاع نادي بوروسيا دورتموند أن يفوز على نظيره نادي سلافيا براج بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة .

تشكيل بوروسيا دورتموند قبل بداية المباراة

حراسة المرمى: بوركي

خط الدفاع: حكيمي - هوميلس - أكانجي - بيستشيك

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خط الوسط: ديلايني - فيتسيل - جيريرو - براندت - سانشو

خط الهجوم: رويس

ملخص مباراة بوروسيا دورتموند ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

وبدأت المباراة بسيطرة وخطورة من نادي بوروسيا دورتموند الذي شكل خطورة منذ البداية على مرمى سلافيا براج الذي يحاول بعض المحاولات على مرمى دورتموند ولكن في الدقيقة 35 سجل أشرف حكيمي الهدف الأول لبوروسيا وظل الفريق يحاول ليخطف هدفه الثاني في الدقيقة 89 عن طريق حكيمي لينتهي اللقاء بفوز بوروسيا دورتموند بثنائية نظيفة.

وبهذه النتيجة يصل رصيد بوروسيا دورتموند إلى 4 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا بينما يقف رصيد سلافيا براج عند نقطة وحيده في المركز الثاني.

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