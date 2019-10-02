شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج اليوم في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

يستعرض السعودية نيوز مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج والتي تقام في التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وشهد تشكيل ليفربول الأساسي ضد سالزبورج بدوري أبطال أوروبا تواجد المصري محمد صلاح نجم الفريق لقيادة خط الهجوم. تشكيل ليفربول ضد سالزبورج بدوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: أدريان الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جوميز، أرنولد Advertisements الوسط: هندرسون، فينالدوم، فابيينو الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني ترتيب الفريقين بدوري أبطال أوروبا ويتواجد نادي ليفربول في المركز الرابع من ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بدون نقاط بينما يتواجد نادي سالزبورج في المركز الثاني برصيد 3 نقاط. مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر

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