شكرا لقرائتكم خبر عن أبراهام يقود هجوم تشيلسي ضد ليل والان مع التفاصيل

يستضيف ملعب بيار موروا المباراة القوية التي تجمع كلًا من تشيلسي ضد ليل، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا . تشكيل ناري لكتيبة تشيلسي ضد ليل حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا . خط الدفاع: أزبليكويتا، كورت زوما، توموري . خط الوسط : ريس جيمس، نجولو كانتي، جورجينيو ، ماركوس ألونسو. Advertisements خط الهجوم: ويليان، أبراهام، مونت . تشكيل ليل ضد تشيلسي :- حراسة المرمى: مايجنان . خط الدفاع : زكي شيليك، جوزيه فونتى، جابريال، ماندافا . خط الوسط : بنيامين أندري، سوماري، إيكويني . خط الهجوم : لويز أراوخو، فيكتور أوسيمين، جوناثان بامبا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبراهام يقود هجوم تشيلسي ضد ليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.