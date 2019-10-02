الأربعاء 2 أكتوبر 2019 كتب أنس عبد الغني أقيمت اليوم الأربعاء قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا في مدينة الإسكندرية في مصر البلد المستضيفة، وجائت قرعة دور المجموعات المؤهلة الي أولمبياد طوكيو 2022 والتي جاء كالتالي :

المجموعة الأولى: مصر ، مالي ، الكاميرون ، غانا Advertisements المجموعة الثانية: نيجيريا ، كوت ديفوار ،جنوب إفريقيا ، زامبيا. وتقام بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. ويشارك في البطولة 8 منتخبات أولمبية ويتأهل أصحاب المركز الثلاث الأولى إلى الأولمبياد التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو العام القادم. وتلعب المنتخبات الثمانية أحداث البطولة على ستاد القاهرة، والسلام.نتائج ‏قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو

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