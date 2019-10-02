باهر المحمدي ثالث لاعب يلعب فى مركز حراسة المرمي فى مصر...

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ويعد المحمدى هو ثالث لاعب يقوم بتلك المهمة ببطولة الدورى المصرى، ففى موسم 1952-1953 بمباراة الأولمبي أصيب "حمام" فى الدقيقة 85 ووقف مكانه السكري ودخل مرماه هدف المباراة الوحيد.
فى موسم 1997-1998 في مباراة القناة ، طرد سعفان الصغير حارس الدراويش سابقا ومدرب حراس المرمى حاليا قبل نهاية المباراة بدقائق وشارك بدلا منه الراحل أيمن رمضان وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.
ونجح فريق المصرى فى تحقيق الفوز الأول له بالدورى على حساب شقيقه الأكبر الاسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية للدورى ، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 3 نقاط .
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