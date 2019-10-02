شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد سالم الدوسري 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجهاز الطبي في نادي الهلال إصابة سالم الدوسري بتمزق عضلي سيغيب على إثره لمدة تصل إلى 10 أيام، بينما أجرى محمد كنو كشفاً طبياً يوم الأربعاء ستتضح نتائجه يوم الخميس.

وبحسب الخبر الصادر من نادي الهلال فإن الدوسري تعرض إلى تمزق في عضلة الفخذ الأمامية خلال مباراة السد الآسيوية التي كسبها الأزرق 4-1، وهو ما سيجبره على خوض برنامجين علاجي وتأهيلي لمدة 10 أيام.

وتواجد الثلاثي بافيتمبي غوميز وسباستيان جوفينكو وعبدالله المعيوف في العيادة الطبية للكشف على الكدمات التي تعرضوا إليها في لقاء السد.