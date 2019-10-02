شكرا لقرائتكم فيتوريا: نرغب في بناء أكاديمية عالمية للنصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر، أن النادي يتطلع لبناء مشروع رياضي عالمي متكامل في الأكاديمية، وذلك لصناعة نجوم المستقبل دعما للنصر ولكرة القدم السعودية.

وقال فيتوريا خلال لقاءه بالأجهزة الفنية والإدارية بالفئات السنية في نادي النصر، يوم الأربعاء : نتحدث عن بناء مشروع رياضي عالمي ومتكامل، نسعى من خلاله لصناعة نجوم داعمين لنادي النصر ولكرة القدم السعودية، وسنعمل جميعا من أجل صناعة أكاديمية رياضية بمواصفات عالمية.

وأوضح هاني الداود، مدير الفئات السنية بالنصر، أن النجاح الأكبر للعمل يكمن في وصول اللاعبين إلى الفريق الأول ومشاركتهم بشكل فعال لخدمة ناديهم والمنتخبات، واختتم حديثه، قائلا: وهو ما يجعلنا نضاعف الجهد ونبذل المزيد من أجل تحقيق ذلك.