شكرا لقرائتكم اتهام برناردو سيلفا بالعنصرية تجاه زميله ميندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي بسوء التصرف بعد صورة نشرها عبر "تويتر" تتعلق بزميله بنجامين ميندي الشهر الماضي.

وواجه سيلفا لاعب البرتغال انتقادات من منظمة (كيك.إت.أوت) البريطانية المناهضة للتمييز بعد أن نشر رسالة يوم 22 سبتمبر الماضي يقارن فيها ميندي بشخصية "كونغيتوس" الكارتونية وتخص علامة تجارية مشهورة للحلوى في إسبانيا والبرتغال قبل أن يحذف الصورة.

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وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان يوم الأربعاء: برناردو سيلفا متهم بسوء التصرف وخرق القواعد. مشيرا إلى أن أمامه مهلة حتى التاسع من أكتوبر للرد.

وأضاف: من المزعوم أن تصرف اللاعب ينتهك القواعد بتوجيه إهانة أو القيام بفعل غير لائق و/أو الإضرار بسمعة اللعبة، وربما تتضمن التغريدة إشارة إلى عرق أو لون.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي الشهر الماضي إنه سيكون من الخطأ أن يعاقب الاتحاد الانجليزي سيلفا بسبب التغريدة.