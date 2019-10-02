رمضان صبحي يتقدم للأهلي بالهدف الأول في مرمى الإنتاج الحربي

الموجز

نجح فريق الأهلي في إحراز الهدف الأول، في مرمى الإنتاج الحربي خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا في الجولة الثانية من بطولة الدوري العام، على استاد السلام.

وأحرز الهدف رمضان صبحي في الدقيقة 25 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من جونيور أجاي، ليسددها "صبحي" في المرمى.

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه، الذي يخوض به لقاء الإنتاج الحربي، وجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة.

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خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي.

في المقابل أعلن مختار مختار تشكيل فريقه للمباراة وجاء كالتالي:

عامر عامر.. أحمد شديد قناوي.. معاذ الحناوي، محمد بازوكا.. وهاب عنان.. أحمد مجدي.. غنام محمد.. موسى ديوارا.. محمد فيرا.. امادو نياس.. كريم لالا.

ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، باحثًا عن الفوز والثلاث نقاط، في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في بداية الدوري للموسم الجديد بالفوز على سموحة بهدف نظيف أحرزه رمضان صبحي.