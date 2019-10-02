عودة أفشة وحمدي فتحي.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي.. وبث مباشر للمباراة

الموجز

يحتضن استاد السلام، المباراة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والإنتاج الحربي، في إطار لقاءات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، وتذاع على قناة "أون سبورت"، ويعلق عليها محمد الشاذلي، وكذلك قناة "تايم سبورت" ويعلق عليها رامي بهجت.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، والتي أعلنها السويسري رينيه فايلر، مكونة من 21 لاعبًا، وهم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد طارق سليمان، محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، حمدي فتحي، عمرو السولية، أفشة، حسام عاشور، جونيور أجايي، صلاح محسن، أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربي، مرانا على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة قوية من فريقين.

شارك في التقسيمة كل من محمد محمود وصالح جمعة وحسين السيد وسعد سمير وعربي بدر وعمار حمدي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان وأليو ديانج وأحمد الشيخ.

وتقام المباراة في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، إذ تذاع على قناة "أون سبورت"، ويعلق عليها محمد الشاذلي، وكذلك تنقلها قناة "تايم سبورت" ويعلق عليها رامي بهجت.

وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه، الذي يخوض به لقاء الإنتاج الحربي اليوم الأربعاء، على استاد الجيش بالسلام في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني.

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خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي.

وحرص طاقم حكام مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي على معاينة أرض ستاد السلام، وذلك فور وصوله إلى الملعب، الذي سيحتضن اللقاء.

وفور وصول طاقم الحكام، بقيادة محمد الصباحي، قام بمعاينة ملعب المباراة، للاطمئنان على كافة الأمور قبل بداية اللقاء.

فيما وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد السلام، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.

وعقب وصول الفريق الأحمر، حرص الجهاز الفني بقيادة السويسري، رينيه فايلر، على تفقد أرضية ملعب السلام أيضًا.

ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، باحثًا عن الفوز والثلاث نقاط، في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في بداية الدوري للموسم الجديد بالفوز على سموحة بهدف نظيف أحرزه رمضان صبحي.

ومن المقرر، أن يظهر النادي الأهلي اليوم في مباراة الإنتاج الحربي بالزي الأسود البديل لأول مرة، بعد إعلان الشركة الراعية "أمبرو" عنه خلال الأيام الماضية.

وكان الأهلي قد أعلن عن استبداله قميصه الاحتياطي الأزرق باللون الأسود، ومن المنتظر أن يراه الجمهور لأول مرة اليوم، بعد أن ظهر بالأساسي الجديد في مباراة الفريق الأخيرة أمام كانو سبورت بإياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.