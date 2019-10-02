NOW البرسا: بث مباشر BARCA رابط مباراة برشلونة وأنتر ميلان يلا شوت yalla shoot كورة لايف ماتش...

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يلا شوت برشلونة بث مباشر بدون تقطيع، بدأ برشلونة مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بمواجهة بروسيا دورتموند، وقد انتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وعل الجانب الآخر، فقد انتهت مباراة أنتر ميلان وبراج بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسيحاول النجم ليونيل ميسي تحقيق الفوز خلال لقاء اليوم من اجل حصد نقاط اللقاء، وتصدر ترتيب المجموعة، بث مباشر برشلونة وأنتر ميلان يلا شوت حصري.

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بداية الشوط الأول من مباراة برشلونة وأنتر ميلان بث مباشر يوتيوب في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.