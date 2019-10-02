حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 2 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 2 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، المنتخب الأولمبى مع الكاميرون وغانا ومالى فى أمم إفريقيا المؤهلة للأولمبياد المنتخب الأولمبى مع الكاميرون وغانا ومالى فى أمم إفريقيا المؤهلة للأولمبياد سوبر كورة .. كواليس الصلح بين عماد متعب وحسام البدري.. صور فيديو.. عمرو الجناينى: المنتخبات الأولمبية مستقبل إفريقيا..ومصر ستنظم نسخة مبهرة شوقى غريب: مجموعة مصر فى أمم أفريقيا قوية لكننا جاهزون المصرى يهزم الإسماعيلى 3 / 1 ويحقق الفوز الأول بالدورى Advertisements الونش يخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة المقاصة ميتشو يدرس استبعاد يوسف أوباما من المشاركة أمام المقاصة جلسات على ركبة أحمد عادل قبل مواجهة الزمالك.. صور البدرى يراقب عمرو مرعى أمام الزمالك

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