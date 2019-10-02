شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الأهلي يكتفي بهدف وحيد أمام الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي والإنتاج الحربي المقامة حالياً باستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

ويلعب الأهلي بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي، رامي ربيعة ، ايمن اشرف، على معلول ، محمد هاني ، حمدي فتحي ، عمور السولية ، محمد مجدي "قفشة" ،رمضان صبحي ، حسين الشحات واجاي.

فيما يضم تشكيل الإنتاج ، كلاً من: عامر عامر ، موسي دياوار ، أحمد مجدي ، وهان انان ، غنام محمد غنام ، معاذ الحناوي ، أحمد شديد قناوي، امادو نيامي ، محمد فييرا ، محمد عبد الرازق وصلاح هشام خليل.

البداية جاءت نشطة وحماسية بشكل واضح من جانب الاهلي الذى حاول استغلال قدرات الرباعي الهجومي أجاي والشحات ورمضان صبحي وشقفة.

أول الكرات الخطرة كانت من جانب أجاي الذى سدد تسديدة قوية في الدقائق الأولى مرت بجوار القائم بسنتيمترات، بعدها واصل الأهلي سيطرته على اللقاء وأهدر رمضان صبحي فرصة تسجيل هدف مؤكد للأحمر.

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جرّب قفشة حظه في التسديد ولعب كرة صاروخية في الدقيقة 18 لكنه مرت فوق العارضة ، وواصل الاهلي ضغطه على الخصم فيما أعتمد الأخير على الهجمات المرتدة عن طريق فييرا ونيامي .

الدقيقة 25 شهدت هدف الأهلي الأول عن طريق رمضان صبحي الذى أحسن إستغلال تمريرة سحرية من محمد مجدي قفشة وسددها رمضان ببراعة في تسجيل الهدف.

شنت الجبهة اليسرى للأهلي أكثر من هجمة خطرة على مرمى الأنتاج بفضل تحركات الثنائي الخطير على معلول ورمضان صبحي وطالب لاعبي الاهلي بإحتساب ضربة جزاء بعدما لكت الكرة يد أحد لاعبي الأنتاج لكن محمد الصبّاحي حكم اللقاء رفض الإستجابة لمطلب لاعبي الاهلي وأمر بإستمرار اللعب.

واصل الاهلي سيطرته وهجماته على مرمى الأنتاج وأهدر رمضان صبحي فرصة خطرة بعدما تلقى تمريرة جيدة من على معلول لكنه سدد الكرة في "جسد" عامر عامر الإنتاج ، ويتواصل الهجوم الأهلاوي مقابل التأمين الدفاعي للانتاج وأهدر الأخير فرصة تسجيل هدف التعادل كما أهدر رمضان وأجاي فرصاً أخرى لتسجيل أهداف للأهلي بعدها ينتهي الشوط الأول بالتقدم الأهلاوي بهدف نظيف.