شكرا لقرائتكم خبر عن شيتوس بعد قرعة أمم افريقيا:" عماد متعب خلّص علينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق وائل رياض "شيتوس" مدرب مساعد المنتخب الأولمبى، على قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، وقال ضاحكا:" عماد متعب خلّص علينا".

كان عماد متعب سحب قرعة البطولة بعد اختياره من جانب الكاف، وضمت المجموعة الأولى منتخبات مصر والكاميرون وغانا ومالى، بينما شملت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا.

وقال شيتوس لـ"الخليج 365" إن مجموعة مصر قوية للغاية، ونحن نحترم جميع المنتخبات المتأهلة للبطولة.

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تابع مدرب المنتخب الأولمبى أن الجهاز الفنى سيبدأ من الغد فى دراسة الفرق المتنافسة ومعرفة نقاط القوة والضعف بها، كما سيكون هناك تركيز كبير خلال المعسكر المقبل حتى نحقق أقصى استفادة من المباريات الودية قبل البطولة.

وأقيمت القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية ، وترأست مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.

وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.



وحضر القرعة وفد كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب بالإضافة إلى جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني و د. علاء عبد العزيز مدير الفريق.