شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رمضان وأجايى يهدران الهدف الثانى للأهلى أمام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر رمضان صبحى لاعب الأهلى، فرصة محققة لإحراز الهدف الثانى لفريقه أمام الإنتاج الحربى، بعد تمريرة متقنة من على معلول، فى الدقيقة 43 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ثم أهدر النيجيرى جونيور أجايى فرصة أخرى فى أقل من دقيقة كاد أن يسجل منها الهدف الثانى فى شباك عامر عامر، وأحرز رمضان صبحى هدف التقدم للمارد الأحمر فى الدقيقة 25 بعد تمريرة سحرية من محمد مجدى قفشة.

ويضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوي، رامي ربيعة، أيمن اشرف، على معلول، محمد هاني، حمدي فتحي، عمور السولية، محمد مجدي "قفشة"، رمضان صبحي، حسين الشحات واجاي.

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ويضم تشكيل الإنتاج كلاً من: عامر عامر، موسي دياوار، أحمد مجدي، وهان انان، غنام محمد غنام، معاذ الحناوي، أحمد شديد قناوي، امادو نيامي، محمد فييرا، محمد عبد الرازق وصلاح هشام خليل.

كان الاهلي قد فاز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في الجولة الأولى فيما سحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74 في الجولة ذاتها.