شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يحافظ على التقدم بهدف رمضان أمام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الأهلي والإنتاج الحربي المقامة حالياً باستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري اصبحت النتيجة تقدم الاهلي بهدف نظيف.

ويلعب الأهلي بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي، رامي ربيعة ، ايمن اشرف، على معلول ، محمد هاني ، حمدي فتحي ، عمور السولية ، محمد مجدي "قفشة" ،رمضان صبحي ، حسين الشحات واجاي.

فيما يضم تشكيل الإنتاج ، كلاً من: عامر عامر ، موسي دياوار ، أحمد مجدي ، وهان انان ، غنام محمد غنام ، معاذ الحناوي ، أحمد شديد قناوي، امادو نيامي ، محمد فييرا ، محمد عبد الرازق وصلاح هشام خليل.

البداية جاءت نشطة وحماسية بشكل واضح من جانب الاهلي الذى حاول استغلال قدرات الرباعي الهجومي أجاي والشحات ورمضان صبحي وشقفة.

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أول الكرات الخطرة كانت من جانب أجاي الذى سدد تسديدة قوية في الدقائق الأولى مرت بجوار القائم بسنتيمترات، بعدها واصل الأهلي سيطرته على اللقاء وأهدر رمضان صبحي فرصة تسجيل هدف مؤكد للأحمر.

جرّب قفشة حظه في التسديد ولعب كرة صاروخية في الدقيقة 18 لكنه مرت فوق العارضة ، وواصل الاهلي ضغطه على الخصم فيما أعتمد الأخير على الهجمات المرتدة عن طريق فييرا ونيامي .

الدقيقة 25 شهدت هدف الأهلي الأول عن طريق رمضان صبحي الذى أحسن إستغلال تمريرة سحرية من محمد مجدي قفشة وسددها رمضان ببراعة في تسجيل الهدف.

واصل الاهلي هجومه عقب هدف رمضان كما حاول الإنتاج التعادل.