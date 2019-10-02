شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والإنتاج يصلان ملعب السلام لخوض مباراة الجولة الثانية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل حافلتي فريقا الاهلي والإنتاج الحربي ملعب السلام لخوض المبارة التى ستجمعهما في الثامنة من مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري.
كان الاهلي قد فاز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في الجولة الأولى فيما سحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74 في الجولة ذاتها.
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