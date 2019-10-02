شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. كواليس الصلح بين عماد متعب وحسام البدري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل عماد متعب نجم الأهلي السابق تواجده في سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في التصالح مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب بعد توتر العلاقة بين الطرفين منذ أن كان متعب في صفوف الأهلي وكان يدربه البدري وقتها، ليسدل الستار على أزمة تصدرت المشهد في وسائل الإعلام المصرية. وانطلقت مراسم سحب قرعة بطولة الأمم الأفريقية بقصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية، بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.

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