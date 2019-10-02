شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الأهلي والإنتاج الحربي بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي والإنتاج الحربي المقامة حالياً باستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري

ويلعب الأهلي بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي، رامي ربيعة ، ايمن اشرف، على معلول ، محمد هاني ، حمدي فتحي ، عمور السولية ، محمد مجدي "قفشة" ،رمضان صبحي ، حسين الشحات واجاي.

فيما يضم تشكيل الإنتاج ، كلاً من: عامر عامر ، موسي دياوار ، أحمد مجدي ، وهان انان ، غنام محمد غنام ، معاذ الحناوي ، أحمد شديد قناوي، امادو نيامي ، محمد فييرا ، محمد عبد الرازق وصلاح هشام خليل.

البداية جاءت نشطة وحماسية بشكل واضح من جانب الاهلي الذى حاول استغلال قدرات الرباعي الهجومي أجاي والشحات ورمضان صبحي وشقفة.

أول الكرات الخطرة كانت من جانب أجاي الذى سدد تسديدة قوية في الدقائق الأولى مرت بجوار القائم بسنتيمترات، بعدها واصل الأهلي سيطرته على اللقاء وأهدر رمضان صبحي فرصة تسجيل هدف مؤكد للأحمر.

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