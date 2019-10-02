شكرا لقرائتكم خبر عن مورينو يقود هجوم خفافيش فالنسيا ضد آياكس والان مع التفاصيل

يستعد ملعب الميستايا، لاستضافة المباراة المثيرة التي تجمع فالنسيا ضد آياكس، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا . تشكيل فالنسيا ضد آياكس وأعلن ألبرت سلاديس عن تشكيل فريقه فالنسيا ضد آياكس والذي جاء كالتالي:- حراسة المرمى: ياسبر سيلسين . Advertisements خط الدفاع : دانييل واس، جاراي، جابريال باوليستا، خاومي كوستا . خط الوسط : فيران توريس، داني باريخو، فرانسيس كوكلين ، جونزالو جيديش . خط الهجوم : ماكسيميليانو جوميز، رودريجو مورينو فالنسيا ضد آياكس في مباراة من أجل الصدارة ويدخل فريق فالنسيا المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، وعينه على الثلاث نقاط، من أجل الانفراد بصدارة المجموعة، وذلك بعدما احتل المركز الثاني ووصافة الترتيب برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن آياكس غريمه مساء الليلة، والذي سيعى بدوره للفوز وتحقيق المفاجأة لتصدر المشهد .

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