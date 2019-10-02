شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج ‏قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف نتائج قرعة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة الي أولمبياد طوكيو 2022 والتي جاء كالتالي : وأقيمت اليوم القرعة في مدينة الإسكندرية، واسفرت عن مواجهات قوية لمنتخب البلد المضيف مصر. المجموعة الأولى: مصر ، مالي ، الكاميرون ، غانا Advertisements المجموعة الثانية: نيجيريا ، كوت ديفوار ،جنوب إفريقيا ، زامبيا. وتقام بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. وتلعب المنتخبات الثمانية أحداث البطولة على ستاد القاهرة، والسلام.نتائج ‏قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو

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