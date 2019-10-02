شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقود هجوم ليفربول ضد سالزبورج بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

أعلن يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول تشكيل الفريق لمواجهة نادي سالزبورج بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وشهد تشكيل ليفربول الأساسي ضد سالزبورج بدوري أبطال أوروبا تواجد المصري محمد صلاح نجم الفريق لقيادة خط الهجوم. تشكيل ليفربول ضد سالزبورج بدوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: أدريان Advertisements الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جوميز، أرنولد الوسط: هندرسون، فينالدوم، فابيينو الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني ترتيب الفريقين بدوري أبطال أوروبا ويتواجد نادي ليفربول في المركز الرابع من ترتيب المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بدون نقاط بينما يتواجد نادي سالزبورج في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يقود هجوم ليفربول ضد سالزبورج بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.