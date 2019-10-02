شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في تشكيل الأهلي المصري ضد الإنتاج الحربي بالدوري المصري والان مع التفاصيل

أعلن رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي المصري تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز. وشهدت تشكيلة الأهلي ضد الإنتاج الحربي العديد من المفاجآت أبرزها عودة علي معلول وحمدي وأحمد فتحي ومحمد هاني. تشكيل الأهلي ضد الإنتاج الحربي بالدوري المصري حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements في الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف- رامي ربيعة- محمد هاني في الوسط: حمدي فتحي- حسين الشحات- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- رمضان صبحي في الهجوم: جونيور أجايي ويتواجد النادي الأهلي في المركز السادس برصيد 3 نقاط بينما يتواجد نادي الإنتاج الحربي في المركز الرابع برصيد 3 نقاط أيضا.

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