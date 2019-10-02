شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفيصلي ينتقد لجنة المسابقات بسبب مباراة النصر والان مع التفاصيل

قام فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي بإنتقاد لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب تأجيل لقاء فريقه أمام نادي النصر في الدوري السعودي.

تصريحات رئيس النصر بشأن لجنة المسابقات

وقال فهد المدلج في تصريحات لبرنامج "في المرمى" بشأن لجنة المسابقات: "تفاجأنا بقرار التأجيل والذي ذكرت لجنة المسابقات أنه خارج عن إرادتها، وكنا نتمنى البحث عن حلول قبل اتخاذ قرار التأجيل".

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وتابع المدلج: "لم يؤخذ برأينا قبل اتخاذ القرار، وتلقيت اتصالاً من أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات الذي قال لي بأن اللجنة لم تستطع إيجاد ملعب بديل، ونحن بدورنا رفضنا ذلك لأن التأجيل لا ينفع فريقنا، فهناك بدائل عن قرار التأجيل مثل اللعب في ملاعب أندية الشباب أو النصر أو الهلال".

وأنهى فهد المدلج حديثه قائلا: "يجب إيجاد خطة بديلة عن قرار التأجيل، لأن ذلك يعني خوض الفيصلي 3 مباريات خارج أرضه وهذا مخالف للنظام".

تأجيل مباراة الفيصلي والنصر بالدوري السعودي

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد قررت تأجيل مباراة الفيصلي والنصر لتصبح يوم 6 أكتوبر القادم بدلا من 5 أكتوبر بسبب انشغال ملعب الملك فهد الدولي , وعدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد.