شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتصدر غلاف مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

تصدر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي الغلاف الرسمي لمباراة فريقه ليفربول أمام نظيره فريق ريد بولز سالزبورج النمساوي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة زملائه في الفريق المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني و المهاجم الدولي البرازيلي فيرمينو. نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة غلاف المباراة معلقا عليها:" ليالي انفيلد العظيمة تعود من جديد، لا بديل عن الفوز الليلة". ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول. ويسعى حامل اللقب نادي ليفربول لتحقيق الفوز الأول له في البطولة الأوربية وحصد اول ثلاث نقاط بعد تعثره في الجولة الأولي أمام نابولي الإيطالي و هزيمته بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

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