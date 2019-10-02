شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يقدم تعهد لـ تركي أل الشيخ في حالة تحقيق لقب أسيا والان مع التفاصيل

قدم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، هداف نادي الهلال وعدا إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، بعدما تعهد مهاجم الزعيم بتقديم أغنية لفريقه في حالة التتويج بدروي أبطال أسيا.

وكان تعهد جوميز بذلك بعدما نشر آل الشيخ مقطعًا موسيقيًا، عبر حسابه بموقع انستجرام وعلق مازحا "أحسب اللي يعزف جوميز"،وذلك نظرًا للشبه الكبير بين جوميز و"مرتضى كريمي" الذي يعزف على العود الأغنية

ليعود ويرد جوميز على رسالة آل الشيخ، أوافق ان اقوم بالغناء في حالة تحقيق كأس آسيا سوف أغني لموسم الرياض وأيضا أغنية خاصة للهلال".

وكان الهلال قد اكتسح السد القطري برباعية مقابل هدف وأحرز جوميز هدفين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يلتقي الفريقان في مباراة العودة على ملعب جامعة الملك سعود، في 22 أكتوبر.