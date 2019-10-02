شكرا لقرائتكم خبر عن نجم آياكس يرفض الانتقال لريال مدريد والان مع التفاصيل

رفض الهولندي الشاب دوني فان دي بيك نجم آياكس، الانتقال لصفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، خلال الميركاتو الشتوي القادم .

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن دوني فان دي بيك كان على أعتاب الانتقال إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المنصرم مؤخرًا، إلا أن تمسك الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بالتعاقد مع مواطنه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، عرقل إمكانية انضمام نجم آياكس إلى ريال مدريد .

وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن نجم آياكس قرر المشاركة مع فريقه خلال الموسم الحالي، ورفض أي عروض مقدمة إليه خلال الميركاتو الشتوي القادم .

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وقال فان دي بيك في تصريحات نقلتها الصحيفة المقربة من ريال مدريد، "لا أريد أن أغادر آياكس خلال يناير القادم، سوف ألعب هنا حتى نهاية الموسم، سأنهي عامي الحالي في آياكس، وسنرى ماذا سيحدث لاحقًا" .

وتابع نجم آياكس: "لا أحب فكرة تغيير الفرق في منتصف الموسم، وأنا سعيد للغاية لأن كل قد أنهتى، وأصبحت قادرًا على التركيز مع فريقي".

وأنهى: "أحاول دائمًا أن أبذل قصارى جهدي، أنا سعيد لأن أكون موضع تقدير وأريد أن أكافئ هذا الإيمان من النادي بقداراتي بتحقيق انتصارات جديدة."