محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ريد بول سالزبورج بدوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه أمام ريد بول سالزبورج بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وجاء التشكيل كالآتي: Advertisements حراسة المرمى: أدريان. الدفاع: ألكساندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون. الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، جيني فينالدوم. الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

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