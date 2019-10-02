شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي في مجموعة نارية بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كطوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة بطولة كاس الأمم الأفريقية تحت 23، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والمقرر إقامتها في القاهرة من يوم 8 إلى 22 من شهر نوفمبر المقبل.

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وأسفرت القرعة عن المجموعة الأولى: مصر ومالى وكاميرون وغانا.

المجموعة الثانية: نيجيريا كوت ديفوار جنوب أفريقيا زامبيا.

وتقام البطولة بمشاركة ثماني منتخبات هم كل من مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومالي وزامبيا وغانا وكوت ديفوار والكاميرون، ويتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز في البطولة إلى أولمبياد طوكيو.