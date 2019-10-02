شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يقود هجوم الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم: رمضان صبحي وجونيور أجايي.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من شريف إكرامي ووليد سليمان وصلاح محسن وياسر إبراهيم وحسام عاشور وأحمد فتحي ووليد أزارو.