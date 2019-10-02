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مفاجآت في تشكيل برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019

مفاجآت في تشكيل برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

كتب

أنس عبد الغني

يستعد ملعب كامب نو لإستضافة المباراة النارية والمرتقبة التي ستجمع برشلونة ضد إنتر، في قمة منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة .

 

يقود هجوم برشلونة ضد إنتر

 

وجاء تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيلة الأساسية لفريق برشلونة في مفاجاة خاصة وأن أغلب المؤشرات كانت تشير لتواجد قائد البرسا على مقاعد البدلاء بسبب اللإصابة الأخيرة التي لحقت بيه

 

وأعلن الإسباني إرنستو فالفيردي، عن تشكيلة فريقه برشلونة ضد إنتر ميلان والتي جائت كالأتي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن .

خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو، جيرارد بيكيه، لينجليه، نيسلون سيميدو .

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، أرثر .

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خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان .

 

سانشيز يقود هجوم إنتر ضد برشلونة

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي عن تشكيلة فريقه إنتر ضد برشلونة والتي جائت مكونة من:-

 

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع : جودين، دي فريج، شكرينيار .

خط الوسط : كاندريفا، باريلا، بروزوفيتش، سينسي، أسامواه .

خط الهجوم: لوتارو مارتينيز، أليكسس سانشيز .

 

حلم الصدارة يرواد برشلونة ضد إنتر

ويدخل برشلونة ضد إنتر في مباراة اليوم وعينه على الثلاث نقاط، من أجل اعتلاء جدول ترتيب المجموعة، وهو الهدف ذاته لكتيبة الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث أن الفوز للنيراتزوري سيجعل منه بطلًا للمجموعة.

وذلك بعدما قد تعادل برشلونة مع بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعة، كما تعادل إنتر مع نظيره سلافيا براج، ليخرج كل فريق بنقطة وحيدة .

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