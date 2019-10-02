تعرف علي عقوبة ليفربول بسبب مشاركته لاعب غير مقيد بالكأس

الأربعاء 2 أكتوبر 2019 ليفربول كتب Advertisements علي ماهر أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء فرض عقوبة مالية ضخمة بسبب مشاركة لاعب غير مقيد في مباراة كينز دونز ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وسيتم تغريم نادي ليفربول بمبلغ 200,000 جنيه إسترليني بسبب إشراكه لاعبًا غير مؤهل في مباراة كأس الرابطة الإنجليزية ولن يتم استبعاد الريدز من البطولة. ومن المقرر أن يلاقي نادي ليفربول نظيره نادي آرسنال في دور ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية يوم 30 أكتوبر المقبل على ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول

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