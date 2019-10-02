شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الاتحاد تنعى أمين أبو الحسن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) نعى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الفقيد أمين عبدالله أبوالحسن، الذي وافته المنية ظهر اليوم (الأربعاء). نعى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الفقيد أمين عبدالله أبوالحسن، الذي وافته المنية ظهر اليوم (الأربعاء). الفقيد قضى رحلة طويلة في خدمة نادي الاتحاد، تقلد فيها عددا من المناصب، أبرزها نائب رئيس النادي في عام 1387 وعام 1401، كما انضم لعضوية عدد من مجالس الإدارات في النادي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الاتحاد تنعى أمين أبو الحسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.