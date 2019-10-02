الفيصلي يشكو.. ولجنة المسابقات في مأزق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

صعد نادي الفيصلي احتجاجه ضد لجنة المسابقات إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدا أنها أخلت بالوعد الذي قطعه رئيسها أحمد الراشد في بداية الموسم، بعدم الرضوخ لمطالب الأندية الجماهيرية وتأجيل المباريات.

وأكد رئيس الفيصلي فهد المدلج أن تأجيل مباراة فريقه مع النصر ضمن الجولة السادسة، والتي كانت مقررة بعد غد، إلى الأربعاء 6 نوفمبر، بسبب انشغال ملعب الأمير فيصل بن فهد بفعاليات موسم الرياض سيضر كثيرا بفريقه.

Advertisements

وقال في بيان نشره عبر موقع ناديه الرسمي أمس «كنت أتمنى نقل مباراة النصر لأي مكان بدلا من التأجيل، أو تقام في المجمعة على أن تلعب مباراة الدور الثاني في الرياض، لافتا إلى أن رئيس لجنة المسابقات أحمد الراشد لم يتشاور معهم بخصوص التأجيل، وقد وضعت المواجهة في وقت سيكون الفريق فيه مجبرا على السفر في 3 لقاءات متتالية، وهذا يتنافى مع المعايير التي وضعتها اللجنة، بأن لا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف أو كضيف في الدور الواحد».

وكشفت مصادر «مكة» أن الفيصلي بعث بخطاب رسمي لاتحاد القدم أكد خلاله تضرر الفريق، وعدم تفهم لجنة المسابقات موقف النادي أو مشاورته في قرار التأجيل ورفضها للحلول المقدمة، كما تضمن احتجاج الفريق على جلوسه بدون لعب فترة طويلة في ظل توقف الدوري عقب الجولة السادسة بسبب أيام فيفا.

مقترحات وحلول تجاهلتها المسابقات

إقامة المباراة في المجمعة «تبديل الذهاب والإياب»

لعب المباراة على ملعب نادي النصر أسوة بلعب الشباب لمباراته بالبطولة العربية «مقترح من الفيصلي»

اللعب على ملعب جامعة الملك سعود «ملعب نادي الهلال»

اللعب في أي منطقة أخرى غير الرياض.

3 مواجهات أجلتها المسابقات: