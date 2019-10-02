السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس اتهامات بحق برناردو سيلفا مهاجم فريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الممتاز، بداعي نشر تغريدة «عنصرية» عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووجه سيلفا تغريدة لزميله بنيامين مندي، في سبتمبر الماضي، تتضمن مقارنة صورة له في الطفولة مع صورة طفل أفريقي، كانت استخدمت في إعلان لعلامة تجارية لشركة حلويات في إسبانيا والبرتغال.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تغريدة تورط لاعب السيتي مع الاتحاد الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.