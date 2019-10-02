السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة مكة المكرمة
أعلن مالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ قبول تحدي أنمار الحائلي وناديه الاتحاد، في مباراة ودية تجمع الفريقين الإسباني والسعودي.
ومن المنتظر أن تكون مباراة الاتحاد وألميريا الودية، في يناير المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية «الجوهرة المشعة» بحضور جماهيري كبير.
ووجه تركي آل الشيخ رسالة إلى أنمار الحائلي قائلا «أنمار.. هيا بنا.. لو فواز القرني قدر يسوي حركة رعد في القائم.. الله يا أنمار».
وأعلن مالك نادي ألميريا الحالي وبيراميدز المصري السابق، التحدي بمواجهة أي فريق عربي خلال فترة التوقف الشتوي، على أرضه ووسط جماهيره.
كانت هذه تفاصيل خبر ألميريا يوافق على تحدي الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.