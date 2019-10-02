ألميريا يوافق على تحدي الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ قبول تحدي أنمار الحائلي وناديه الاتحاد، في مباراة ودية تجمع الفريقين الإسباني والسعودي.

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ومن المنتظر أن تكون مباراة الاتحاد وألميريا الودية، في يناير المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية «الجوهرة المشعة» بحضور جماهيري كبير.

ووجه تركي آل الشيخ رسالة إلى أنمار الحائلي قائلا «أنمار.. هيا بنا.. لو فواز القرني قدر يسوي حركة رعد في القائم.. الله يا أنمار».

وأعلن مالك نادي ألميريا الحالي وبيراميدز المصري السابق، التحدي بمواجهة أي فريق عربي خلال فترة التوقف الشتوي، على أرضه ووسط جماهيره.