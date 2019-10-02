صحافة العالم: الزعيم دمر القطريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

اهتمت الصحافة العالمية بالاكتساح الكبير للهلال السعودي للسد القطري «4/‏‏ 1»، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالدوحة، ونالت الصحف الإسبانية نصيبا منها كون الإسباني الشهير تشافي هيرنانديز مدربا للفريق القطري.

وأكدت صحيفة «ماركا» أن السد القطري بقيادة تشافي أصبح عمليا خارج البطولة، بعد التألق الكبير للهلال ولاعبيه بقيادة الأسد الفرنسي جوميز.

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ووصفت صحيفة «آس» هزيمة السد القطري بالسقوط غير المتوقع على أرضه وبين جماهيره بعد أن قلب الهلال النتيجة لصالحه، ونقلت شبكة «فوكس سبورتس» الأمريكية أحداث المباراة، وأكدت سقوط تشافي هيرنانديز أمام المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول الروماني رازفان لوشيسكو، الذي نجح بفضل قوته ووجود عناصر فنية مساعدة.

ولم تغب شبكة «CNA» الآسيوية بعنوانها المثير بأن الهلال دمر سد قطر برباعية، بتوفق هلالي خالص نوع هجومه وأهدافه على مدار الشوطين، كما لم تغب شبكة «يورو نيوز» العالمية محطة «فرانس24» الفرنسية عن متابعة ووصف أحداث اللقاء المثير.

وكان مهاجم الفريق الهلالي بافمنتي قوميز قدم اعتذاره للجماهير الهلالية وإلى بعثة الفريق عن الهدف الأول الذي سجله في مرمى فريقه بالخطأ لمصلحة السد، وقدم اعتذارا خاصا لحارس مرمى الفريق عبدالله المعيوف، واعدا محبيه بإطلاق أغنية خاصة حال تحقيق الفريق اللقب القاري في موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى الـ15 ديسمبر المقبل.