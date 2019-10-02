مدرب الهلال: الأربعة لا تكفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

يرى الروماني رازفان لوسيسكو، مدرب الهلال السعودي أن فريقه لم يحسم بعد بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال آسيا، على الرغم من الانتصار العريض على حساب السد القطري في ذهاب نصف النهائي بالدوحة.

وقال لوسيسكو «كان الانتصار مستحقا لنا بلا شك، وسنواصل اللعب من أجل أن نضمن التأهل، فزنا بأربعة، لكنها لا تكفي للتأهل».

وأوضح أن «وجود الملعب المكيف صب في صالح الفريقين، ولا سيما إذا كانت هناك رطوبة».