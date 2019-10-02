الوحدة يبحث عن الفرحة الرابعة أمام ضمك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يحل الوحدة ضيفا على ضمك باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، عند الخامسة و35 دقيقة مساء في استهلال مباريات الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

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يسعى الفريق المضيف إلى تعويض خسارته الكبيرة التي مني بها بأربعة أهداف دون مقابل أمام الحزم في الجولة الماضية، بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ15 بالمسابقة، ويأمل أن تكون المباراة التي تقام على أرضه بمثابة المصالحة مع جماهيره.

في المقابل، يعيش الوحدة نشوة كبيرة مع مدربه الجديد الأوروجواني دانيال كارينيو، ويبحث عن الفوز الرابع على التوالي، حيث حقق فوزا مثيرا على الفتح بهدفين دون مقابل في الجولة الماضية، وهو الفوز الثالث على التوالي بعد تفوقه على الأهلي والفيحاء، حيث انطلق كالسهم منذ خسارته أمام أبها في الجولة الثانية يوم 30 أغسطس.

ويحتل فرسان مكة المركز الرابع في البطولة برصد 9 نقاط حققها على التالي.