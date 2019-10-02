العميد يكسر عقدة أكتوبر.. والحائلي يتبرأ من سييرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما كسر الاتحاد عقدة شهر أكتوبر وتذوق فوزا مهما على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، تبرأ رئيسه أنمار الحائلي من فرض تشكيلة بعينها على المدرب التشيلي سييرا.

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وبحسب الأرقام لم يفز العميد في أكتوبر خلال آخر موسمين، وطمأن عبدالمحسن فلاتة جمهور الفريق عقب خروجه مصابا، وقال شعرت بزيادة في ضربات القلب بشكل كبير قد تكون بسبب الجهد الكبير والرطوبة، وفضل الجهاز الفني إراحتي، والمهم أن الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى.

من جانبه أكد رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي أن الفريق الكروي يسير في الطريق الصحيح، وأن جلوس الإدارة مع المدرب لا يعني بأي حال من الأحوال فرض أسماء عليه، نافيا الأنباء التي وردت عن إلغاء عقد أحد اللاعبين الأجانب، وقال ليس من المنطقي الحديث عن مثل هذه الأمور، اللاعبون يقدمون مستوى جيدا وأي أحد يقدم مستوى كبيرا للاتحاد لن يستغنى عنه سواء رومارينيو أو غيره.

الاتحاد في أكتوبر