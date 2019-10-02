شكرا لقرائتكم حارس مرمي المقاصة يجري فحوصات على الركبة قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة، لجلسات على الركبة، خلال معسكر الفريق الفيومي، المقام حاليا استعدادا لمواجهة نادي الزمالك في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام في نسخته رقم 61.

ونشر أحمد عادل صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أظهرت خضوعه لجلسات على الركبة.

ويستضيف استاد السلام مباراة الزمالك والمقاصة غدا الخميس، وكان الفريق الفيومي قد نجح في انتزاع أول ثلاث نقاط خلال مشواره بمسابقة الدوري العام بعد فوز ثمين على فريق أسوان بثلاثية مقابل هدفين حيث كان المقاصة قد تأخر بهدفين قبل أن يعود بالمباراة ويحسمها لصالحه على ملعب تماسيح النيل.

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جدير بالذكر أن نادي الزمالك يمتلك في رصيده ثلاث نقاط عقب فوزه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بمنافسات الجولة الأولى.