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شكرا لقرائتكم حارس مرمي المقاصة يجري فحوصات على الركبة قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستضيف استاد السلام مباراة الزمالك والمقاصة غدا الخميس، وكان الفريق الفيومي قد نجح في انتزاع أول ثلاث نقاط خلال مشواره بمسابقة الدوري العام بعد فوز ثمين على فريق أسوان بثلاثية مقابل هدفين حيث كان المقاصة قد تأخر بهدفين قبل أن يعود بالمباراة ويحسمها لصالحه على ملعب تماسيح النيل.
جدير بالذكر أن نادي الزمالك يمتلك في رصيده ثلاث نقاط عقب فوزه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بمنافسات الجولة الأولى.
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