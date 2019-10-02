شكرا لقرائتكم الاهلى ضد الإنتاج.. أجاى والشحات فى هجوم الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، عن تشكيل الفريق لمباراة الإنتاج الحربى التى ستنطلق فى الثامنة من مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد السلام فى الجولة الثانية لبطولة الدورى.
وجاء التشكيل، كالتالى: محمد، الشناوى، رامى ربيعة، ايمن اشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى "قفشة"،رمضان صبحى، حسين الشحات واجاي
جدير بالذكر أن الأهلى قد فاز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحى فى الجولة الأولى فيما سحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74 فى الجولة ذاتها.
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