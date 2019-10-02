شكرا لقرائتكم جهاز المنتخب فى مدرجات الأهلي ضد الإنتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر الثلاثي طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض، أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الفراعنة، فى مدرجات مباراة الأهلى والإنتاج الحربى، التى تجري على استاد السلام حاليا ضمن منافسات الأسبوع الثانى من بطولة الدورى المصري الممتاز.

ويتطلع جهاز المنتخب للوقوف على العناصر المميزة بالدوري تمهيدا لضمهم لقائمة المنتخب الأولى، استعدادا لمواجهة بتسوانا فى أولى تجاربه الودية والمقرر لها ١٤ أكتوبر المقبل.

يذكر أن الكابتن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب وضع استراتيجية محددة لمعاونيه من أجل مراقبة جميع فرق الدورى لانتقاء العناصر المناسبة لضمها لصفوف الفراعنة.