شكرا لقرائتكم جهاز المنتخب فى مدرجات الأهلي ضد الإنتاج الحربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتطلع جهاز المنتخب للوقوف على العناصر المميزة بالدوري تمهيدا لضمهم لقائمة المنتخب الأولى، استعدادا لمواجهة بتسوانا فى أولى تجاربه الودية والمقرر لها ١٤ أكتوبر المقبل.
يذكر أن الكابتن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب وضع استراتيجية محددة لمعاونيه من أجل مراقبة جميع فرق الدورى لانتقاء العناصر المناسبة لضمها لصفوف الفراعنة.
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