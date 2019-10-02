شكرا لقرائتكم صور.. الصلح خير بين متعب والبدري في قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل عماد متعب نجم الأهلي السابق تواجده في سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في التصالح مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب بعد توتر العلاقة بين الطرفين منذ أن كان متعب في صفوف الأهلي وكان يدربه البدري وقتها، ليسدل الستار على أزمة تصدرت المشهد في وسائل الإعلام المصرية.

وحرص متعب على مصافحة البدري على هامش قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر، وإعادة المياه إلى مجاريها بين الطرفين، بعد فترة من التوتر بين الطرفين.

وتواجد البدري في قرعة أمم إفريقيا باعتباره مدرب المنتخب الوطني الأول وباقي أعضاء جهازه الفني في قيادة الفراعنة.

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فيما قام عماد متعب بسحب قرعة البطولة والتي أسفرت عن وقوع مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات مالي والكاميرون وغانا.







