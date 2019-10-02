شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. عماد النحاس يراقب المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الإنتاج الحربي .. عماد النحاس يراقب المباراة



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته استعدادا لمواجهة الانتاج الحربي والتي ستقام السبت المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وعقد عماد النحاس المدير الفني اجتماعا مع اللاعبين قبل مران اليوم للحديث عن أهمية المباراة وشرح بعض التكليفات للاعبين قبل المباراة.

الأهلي ضد الإنتاج الحربي

ومن المقرر أن يشاهد الجهاز الفني بعد المران مباراة الاهلي والانتاج الحربي التي ستقام مساء اليوم من أجل متابعة الانتاج.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز بعض اللاعبين الذين لم يشاركو في الجولتين السابقتين للدفع بهم الفترة المقبلة.