شكرا لقرائتكم شوقى غريب: القرعة أوقعتنا فى مجموعة قوية ولكننا جاهزون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد شوقى غريب لـ"الخليج 365" إن جميع المباريات ستكون صعبة خلال البطولة، ولكن منتخب مصر جاهز لمواجهة أى فريق وسيقاتل من أجل إسعاد المصريين وتشريف الكرة المصرية من خلال الفوز باللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، مشيراً إلى أنه وضع برنامجا قويا لفريقه استعدادا للبطولة وتسير الأمور بشكل جيد حتى، لافتا إلى أن معسكر أكتوبر المقبل سيشهد مواجهة منتخبين افريقيين من المجموعة الثانية استعدادا للبطولة وستقام المباراتين على ستاد القاهرة.
وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الاولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وجنوب افريقيا وكوت ديفوار.
وأقيمت القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية، وترأست مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.
وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.
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